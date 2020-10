Taxa de retenção mensal do IRS pode baixar em 2021

Leia Também Governo quer nova prestação social com valor mínimo de 50 euros

A mexida nos escalões de IRS já tinha ficado para uma nova oportunidade. António Costa já tinha dito que não ia avançar no Orçamento do Estado para 2021.Mas o Governo prepara-se para mexer novamente nas taxas de retenção em sede de IRS, que são aplicadas mensalmente aos salários dos trabalhadores. Poderão baixar, segundo avança o Expresso . O que significa que mensalmente cada trabalhador receberá mais no cheque do ordenado, mas o ajustamento no ano seguinte do IRS resultará em menos reembolso para os trabalhadores dependentes.Já em 2020 houve alterações nas taxas de retenção mensais Esta medida visa aumentar o rendimento disponível, que se junta com a já anunciada devolução do IVA para quem consuma em restaurantes e hotelaria e que, como o Público já tinha avançado , terá um impacto orçamental de cerca de 200 milhões de euros.Já antes, em entrevista ao Expresso, António Costa tinha revelado como "muito improvável" que no Orçamento para 2021 se procedesse à revisão dos escalões do IRS.A mudança das taxas de retenção é uma das medidas para 2021 que o Governo, segundo o Expresso, reservou sem ter revelado aos partidos da esquerda com quem tem vindo a negociar medidas orçamentais para viabilizar o documento na Assembleia da República.O Orçamento do Estado para 2021 será entregue esta segunda-feira no Parlamento. Já se começam a conhecer algumas das medidas. Tal como o Negócios noticia, as empresas de maior dimensão que tiverem lucros e que despeçam ficarão proibidas de aceder a benefícios fiscais ao investimento.Está também prevista a criação de novo subsídio de risco , que será atribuído enquanto durar a pandemia.