Empresas Zombie empregam mais de 20% em vários setores

Em Portugal, uma grande parte do emprego e do capital fixo estão em empresas consideradas inviáveis. São uma espécie de zombies da economia: pouco produtivas, consomem recursos e limitam o crescimento das empresas saudáveis. Mas o seu desaparecimento teria um impacto enorme no emprego.