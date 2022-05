Endividamento da economia aumenta 5,1 mil milhões em março para 782,5 mil milhões

O endividamento do setor não financeiro aumentou 5,1 mil milhões de euros em março, para os 782,5 mil milhões de euros, de acordo com os dados revelados pelo Banco de Portugal (BdP), esta quinta-feira.



O endividamento do setor público, que diz respeito às administrações públicas e às empresas públicas, aumentou 1,8 mil milhões de euros, para um montante que se cifra em 350,6 mil milhões de euros. A nota do BdP aponta que esta subida resultou sobretudo do crescimento do endividamento perante o exterior, em 700 milhões de euros. Já o endividamento junto do setor financeiro e das administrações públicas cresceu 600 milhões de euros em ambos os casos.



O endividamento do setor privado - empresas privadas e particulares - aumentou 3,3 mil milhões de euros, para os 431,8 mil milhões de euros. O endividamento das empresas privadas aumentou 2,7 mil milhões em março, sobretudo junto do exterior e do setor financeiro. O endividamento junto do exterior aumentou 1,5 milhões, enquanto junto do setor financeiro se registou uma subida de 1,1 mil milhões de euros.



O endividamento dos particulares continuou a subir em março, neste caso com um aumento de 600 milhões de euros, "principalmente junto do setor financeiro". Em março de 2022, o endividamento dos particulares ascendeu a 148,9 mil milhões de euros, contra os 148,3 registados em fevereiro. Comparando com março de 2021, quando o endividamento dos particulares se cifrava em 143,8 mil milhões de euros, trata-se de um aumento de 5,1 mil milhões.