Endividamento das empresas e das famílias desacelera em outubro

O ritmo de subida do endividamento de empresas e famílias abrandou em outubro, indicam nesta quarta-feira dados do Banco de Portugal.

Segundo os dados, em outubro o endividamento das empresas privadas crescia 2,84% face a um ano antes, abaixo dos 2,89% de crescimento homólogo registados em setembro.

O endividamento total das empresas atingia 289,9 mil milhões de euros, mais cerca de 8,5 mil milhões de euros que um ano antes.

Mas, face a setembro, o total da dívida das empresas conheceu um recuo de 181 milhões de euros.

Para esta redução mensal, contou uma diminuição nos montantes de crédito junto das instituições financeiras nacionais em cerca de 1,3 mil milhões de euros, com o financiamento obtido no exterior a aumentar ligeiramente acima de mil milhões de euros.

Já entre as famílias, o recurso ao endividamento abrandou pelo quarto mês consecutivo, com um crescimento de 3,57% face a outubro de 2021. Em setembro, a variação homóloga era de 3,74%.

O abrandamento é maior no recurso ao crédito à habitação, cujo crescimento cai de 4,18% para 3,98%. Já no crédito para consumo, o ritmo reduz-se de 2,74% para 2,7%.

No total, as famílias do país acumulavam em outubro 150,7 mil milhões em dívida, mais cerca de 4,7 mil milhões de euros que um ano antes.

Em outubro, o endividamento total da economia – incluindo também o sector público - atingia 793,7 mil milhões de euros, correspondendo a 342,8% do PIB.

Face a um ano antes, a dívida total subia cerca de 20,9 mil milhões de euros. Em termos mensais, porém, recuava num valor residualmente acima de cinco mil milhões de euros.