Bancos devem ter como prioridade manter stocks de crédito duvidoso em níveis baixos, alerta BCE

Os bancos da Zona Euro devem ter como prioridade manter os stocks de créditos com maior risco de incumprimento em níveis baixos, avisou esta sexta-feira o responsável do departamento de supervisão do Banco Central Europeu (BCE), Andrea Enria.



O responsável da instituição deixou, no entanto, claro que os bancos da região estão relativamente saudáveis para a entrada em recessão, mas que é necessário que estes tomem medidas de prevenção.





O responsável do departamento de supervisão do BCE pediu ainda aos supervisores para que se mantenham atentos ao potencial risco sistémico dos criptoativos e frisou a necessidade de regulação.





As declarações de Andrea Enria ecoam assim as palavras da presidente da autoridade monetária, Christine Lagarde, que esta quinta-feira pediu aos bancos para continuarem a reforçar provisões para fazerem frente à deterioração das perspetivas económicas.



Além disso, Lagarde avisou que o contágio do sistema financeiro pelas cripto pode surgir a qualquer momento, ainda que atualmente esteja em níveis baixos de contágio.