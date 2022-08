Espanha dá início a projeto-piloto para transporte de milho ucraniano via comboio

Leia Também Ucrânia e Rússia assinam acordo para retomar exportação de cereais

Espanha arrancou com um projeto-piloto que permitirá transportar 600 toneladas de milho via comboio desde a Ucrânia até Barcelona, anunciou esta quarta-feira o Ministério dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana . A iniciativa surge como alternativa ao transporte marítimo, que ficou condicionado pelas limitações nos portos no Mar Negro, na sequência da guerra na Ucrânia.A rede de transportes Renfe Mercancías, indica o ministério numa nota publicada na sua página oficial, enviou até agora 25 contentores até à fronteira entre a Polónia e a Ucrânia para transportar este cereal até Espanha.Com esta iniciativa, "o governo espanhol procura demonstrar a viabilidade técnica e económica do transporte ferroviário dos cereais através da linha que atravessa a Europa desde Lodz, na Polónia, até Barcelona", refere a entidade no comunicado.Os contentores partiram esta terça-feira de Madrid em direção à Polónia, estando o seu regresso a Barcelona previsto para o início de setembro.

O ministério tutelado por Raquel Sánchez aponta que inicialmente estava previsto o transporte de uma carga maior, mas, devido à reabertura dos portos ucranianos, esta foi reduzida para 600 toneladas. Contudo, garante, servirá igualmente para comprovar a viabilidade de uma solução ferroviária.

A Rússia e a Ucrânia assinaram no final de julho acordos separados com a Turquia e a ONU para a retoma da exportação de cereais de três portos ucranianos, encerrados desde o início da guerra, em 24 de fevereiro.