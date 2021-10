Espanha regista a maior inflação em três décadas

Leia Também Espanha sem margem para lutar contra a Europa na energia

A taxa inflação em Espanha ultrapassou os 5% em outubro, aumentando para os níveis mais altos em quase 30 anos. Os dados foram publicados esta quinta-feira, 28 de outubro, pelo Instituto Nacional de Estatística espanhol."A inflação anual estimada do IPC [índice de preços no consumidor] em outubro de 2021 é de 5,5%", refere o instituto espanhol. "Caso seja confirmado, esta taxa representa um aumento de 1,5 pontos percentuais em relação à variação de 4% registada em setembro. O valor avançado para outubro, de 5,5%, corresponde ao nível mais elevado do IPC desde setembro de 1992", detalha ainda.A contribuir para este aumento estiveram, sobretudo, as subidas dos preços da eletricidade e, com menor relevância, os combustíveis e lubrificantes para veículos pessoas, bem como o gás.Excluindo os alimentos não processados e os produtos energéticos, o cenário é bem diferente: nesse caso, a taxa de inflação é de 1,4%, ou seja, fica mais de quatro pontos percentuais abaixo do IPC geral. "Esta é a diferença mais alta entre ambas as taxas desde o começo da série, em agosto de 1986", indica o instituto de estatística.O crescimento acentuado da inflação tem feito soar os alarmes na Europa, ainda que, para já, o Banco Central Europeu (BCE) insista em não tomar medidas, já que considera que este é um fenómeno transitório. Entre os bancos centrais nacionais, contudo, já há tomadas de posição.Ainda esta semana, o governador do Banco de Espanha, Pablo Hernandez de Cos, avisou que, se o aumento acelerad da inflação se prolongar por muito tempo, a recuperação económica poderá ficar comprometida. Ao mesmo tempo, anunciou que o banco central planeia cortar substancialmente as previsões de crescimento económico para 2021 e, de forma menos drástica, para 2022.