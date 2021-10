Yellen prevê que inflação nos EUA só volte ao "normal" no próximo verão

A secretária norte-americana do Tesouro afirmou este domingo que a inflação nos Estados Unidos não deverá baixar para níveis "aceitáveis" antes do verão.





No programa "State of the Union" da CNN, Janet Yellen considerou que face à inflação de 5,4% registada no final de setembro, o regresso aos níveis aceitáveis de 2% deverá demorar ainda alguns meses."Espero que aconteça no próximo ano. As taxas mensais da inflação já baixaram substancialmente dos níveis muito elevados que vimos na primavera e início do verão", começou por dizer. "Em termos de variação a 12 meses, a taxa de inflação continuará elevada no próximo ano por causa do que já aconteceu. Mas espero uma melhoria a partir de meados do próximo ano, na segunda metade do ano".Face a algumas críticas, nomeadamente de Larry Summers, antigo secretário do Tesouro de Bill Clinton, de que a inflação está "descontrolada", Yellen rejeitou essa ideia."Acho que está enganado, não penso que estejamos prestes a perder controlo da inflação", defendeu, admitindo, no entanto, que a maior economia mundial atravessa um período de subida elevada dos preços. "É algo que obviamente nos preocupa e acompanhamos, mas não perdemos o controlo", rematou.