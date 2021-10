Portugal volta a ter a eletricidade mais cara da UE. É o 12.º dia acima dos 200 euros/MWh

Leia Também Sánchez anuncia apoio de 100 milhões para atenuar subida da eletricidade

A nova semana arranca com os preços grossistas da eletricidade em Portugal - e Espanha - novamente a serem os mais elevados de toda a Uniâo Europeia (UE). O preço médio para esta segunda-feira no MIBEL, o mercado ibérico , situa-se em 225,36 euros por MegaWatt horário (MWh).Face aos preços observados uma semana antes, os valores baixam 2,09 euros, mas ao contrário do que sucede noutros mercados, os preços abrandaram pouco durante o fim de semana, altura em que os valores na Península Ibérica foram, igualmente, os mais altos dos 27.Aliás, desde 13 de outubro que o preço médio diário em Portugal não baixa da fasquia dos 200 euros/MWh, ajudando a que o país seja o segundo com a eletricidade mais cara nos primeiros 25 dias de outubro. O valor médio neste período cifra-se em 207,04 euros, apenas superado pelos 218,67 euros de Itália.Mais. No conjunto do ano, Portugal apresenta o terceiro preço médio mais alto da UE, com um valor de 89,38 euros, atrás da Grécia (91,18 euros) e Itália (97,36 euros).A situação será novamente abordada a nível europeu esta segunda-feira, com a reunião dos ministros que tutelam a Energia.O recorde de preço em Portugal foi alcançado a 7 de outubro, dia em que o preço médio atingiu os 288,53 euros/MWh