Espanhola Calviño sai da corrida para liderar FMI

Para a eleição como candidato europeu ao FMI, é necessária uma maioria qualificada numa das votações que hoje decorrem, o que significa que é preciso o apoio de, no mínimo, 55% dos países que sejam representativos de pelo menos 65 da população europeia. A informalidade destas votações não elimina candidatos, mas à medida que decorre cada ronda de votações o candidato menos apoiado é convidado a sair da corrida pelo ministro francês das Finanças, Bruno Le Maire, responsável por liderar o processo de escolha do sucessor de Lagarde.



Historicamente, a chefia do FMI é entregue a um cidadãos europeu, enquanto a liderança do Banco Mundial é exercida por um americano.





No entanto, a auto-exclusão de Centeno foi decidida, confirmou o Negócios junto de fonte próxima do Governo, com base na convicção de que nenhum dos candidatos consiga obter os votos necessários, o que permite ao ministro português das Finanças poupar-se ao desgaste inerente a estas votações e poder surgir como solução caso persista o impasse.Ou seja, Centeno decidiu não participar nas votações, mas sinalizou disponibilidade para, se necessário e se os congéneres europeus assim o entenderem, surgir como um "outsider" capaz de receber apoio maioritário. Por outro lado, ao retirar o nome das rondas de votações desta sexta-feira, Mário Centeno também evita desgastar-se e criar potenciais anti-corpos que pudessem, no futuro, criar obstáculos ao cargo que mantém de líder do Eurogrupo.Sem Centeno e sem Calviño, não resta nenhum candidato oriundo de um país do sul europeu. Participam agora nas votações Jeroen Dijsselbloem, ex-ministro das Finanças da Holanda e antecessor de Centeno no Eurogrupo, que esta semana esteve em Madrid e em Atenas para tentar recolher apoios; Olli Rehn, governador do banco central da Finlândia, e Kristalina Georgieva, diretora-executiva do Banco Mundial que é tida como aposta do presidente francês, Emmanuel Macron.

O período para a apresentação formal de candidaturas decorre entre 29 de julho e 6 de setembro. Na semana passada, o FMI revelou que pretende ter o processo concluído até 4 de outubro.

