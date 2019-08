Sem consenso, UE vota sexta-feira candidato europeu ao FMI

Ao contrário do habitual, o candidato único europeu ao cargo de diretor-geral do FMI não vai resultar de um processo negocial informal mas de uma votação formal entre os ministros das Finanças dos 28 Estados-membros da UE.

Não houve consenso entre os 28 ministros das Finanças da União Europeia para a escolha informal de um candidato único europeu a diretor-geral do Fundo Monetário Internacional. Dado que já foi ultrapassado o prazo limite (final de julho) definido por Bruxelas para encontrar um nome, o ministro francês das Finanças, Bruno Le Maire, responsável pela coordenação do processo de escolha do sucessor de Christine Lagarde, decidiu avançar com uma votação para definir o candidato.





O Negócios sabe que a votação vai decorrer esta sexta-feira, 2 de agosto, a partir das 7:00, envolvendo os 28 ministros das Finanças do bloco europeu. Para haver um candidato eleito, este tem de assegurar uma maioria qualificada na votação, o que significa que terá de receber apoio de, no mínimo, 55% dos países que sejam representativos de pelo menos 65 da população europeia.



Esta quinta-feira, Le Maire conversou ao telefone com alguns dos seus homólogos, que de acordo com aquilo que o Negócios apurou são sobretudo de países da Zona Euro, para tentar aferir da margem existente para a UE encontrar um nome capaz gerar consenso. Porém, como confirmou fonte oficial do ministério gaulês das Finanças em declarações reproduzidas pela estação France 24, "nesta altura, apesar de alguns candidatos terem reunido mais apoios do que outros, não existe consenso em torno de um único nome".





