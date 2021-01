Estado não sabe que imóveis tem e isso prejudica habitação pública

Relatório do Tribunal de Contas revela todo o tipo de falhas no inventário do imobiliário do Estado, ao ponto de imóveis selecionados para habitação acessível estarem, afinal, ocupados.

Estado não sabe que imóveis tem e isso prejudica habitação pública









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.