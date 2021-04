Estará o fundo de compensação a avisar as empresas como deve?

Os fundos criados para assegurar parte das compensações por despedimentos implicam descontos obrigatórios sobre os novos contratos com direito a reembolso que as empresas nem sempre exercem, num montante já estimado em 72 milhões de euros. Mas a lei também prevê que no caso dos contratos cessados há mais de um ano o próprio fundo avise as empresas do dinheiro lá esquecido. Contudo, nem os parceiros sociais, que têm assento

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...