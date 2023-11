eTribunal vai ligar plataformas dos advogados aos tribunais

A primeira versão do novo interface de acesso de advogados e solicitadores ao eTribunal arranca esta terça-feira, com uma única entrada para os tribunais comuns e tributários e consulta de notificações. A ideia é permitir a interoperabilidade com os sistemas internos dos mandatários.



Novas funcionalidades do eTribunal para mandatários e para magistrados estão disponíveis a partir desta terça-feira. D.R. Filomena Lança filomenalanca@negocios.pt 07:00







Advogados e solicitadores, na sua qualidade de mandatários, vão passar a dispor de um novo interface com os tribunais que permitirá o acesso, num único ponto, aos vários sistemas agora existentes, como o Citius (para os tribunais comuns), o SITAF (tribunais Administrativos e Fiscais), ou os balcões do Arrendamento ou das injunções. O novo sistema arranca esta terça-feira e, numa primeira fase, permitirá a consulta de notificações.

