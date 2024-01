EUA: Biotecnologia e ciência têm oportunidades de negócio para Portugal, diz Tony Cabral

O deputado estadual norte-americano e comendador Tony Cabral considera que há oportunidades de investimento para as empresas portuguesas em vários setores nos Estados Unidos, como as ciências e biotecnologia. E diz, em entrevista ao Negócios e à Antena 1, que Portugal deveria "tirar mais proveito disso"."Há oportunidades em, pelo menos, em dois setores: life science [ciências] e biotecnologia", diz. "Em Portugal, fala-se muito no Silicon Valley, na Califórnia, mas, em termos de life science ou biotecnologia, Massachusetts, especialmente na área de Boston ou na zona de Cambridge ou perto do MIT e do Harvard, é o centro dessa atividade económica".O outro setor onde diz que há oportunidades para as empresas portuguesas que queiram investir nos Estados Unidos é no dos negócios da energia eólica offshore, "uma indústria relativamente nova nos Estados Unidos". "E aí, claro, Portugal via EDP renováveis podia ter mais proveito também nesse sentido", diz.Tony Cabral espera que a EDP Renováveis volte a candidatar-se ao negócio da energia eólica em alto mar em New Bedford. A empresa chegou a avançar em consórcio para a construção de um projeto, mas acabou por cancelar o contrato devido à subida dos preços e à falta de matérias-primas, tendo acabado por pagar uma multa de 60 milhões de euros de penalização.O novo concurso, para instalar mais de 400 turbinas em New Bedford, vai ser aberto a 31 de janeiro e será "economicamente mais atrativo", prevendo-se um investimento de "biliões de dólares por cada projeto".