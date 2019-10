EUA/China: Casa Branca espera assinar uma fase do acordo comercial em novembro

O Presidente dos EUA, Donald Trump, tinha dito este mês que esperava conseguir um entendimento com a China, mesmo que parcial, ainda em 2019, ultrapassando aspetos relevantes do diferendo que separa os dois países há mais de um ano e meio.

"Esperamos finalizar a primeira fase do histórico acordo comercial com a China no período esperado", disse hoje Hogan Gidley, porta-voz da Casa Branca, em comunicado.

Donald Trump tinha-se referido a esta parte do acordo como a "Fase Um" e responsáveis norte-americanos pelas negociações explicaram que esta parte do entendimento incluía matérias relativas aos direitos de propriedade intelectual, uma das questões mais delicadas do processo.

O Presidente norte-americano anunciou este mês que gostaria de assinar esta fase do acordo, em Santiago do Chile, à margem da cimeira do Fórum do Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), que decorre em 16 e 17 de novembro, onde reunirá com o seu homólogo chinês, Xi Jinping.

Contudo, o Governo chileno avisou hoje que não poderá acolher a cimeira, por causa dos protestos sociais que o país enfrenta há várias semanas.