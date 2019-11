Jinping já tinha exigido a Trump que cancelasse os planos de impor uma nova ronda de 160 mil milhões de dólares em tarifas, com início previsto para 15 de dezembro, algo que iria prejudicar principalmente o setor tecnológico. Agora, para que Xi Jinping apanhe um avião para Washington é preciso que Trump ceda.



Esta semana, a relação entre as duas maiores economias do mundo tem-se apaziguado, depois de o

secretário do Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, ter dito que Washington e Pequim vão atingir um acordo comercial de "fase um" ainda este mês

Ontem, o setor automóvel chegou mesmo a tocar em máximos de seis meses , impulsionado pelos comentários do secretário do Comércio dos EUA.

Em troca, a China iria também remover as tarifas de forma idêntica, principalmente sobre os produtos agrícolas.Jinping já tinha exigido a Trump que cancelasse os planos de impor uma nova ronda de 160 mil milhões de dólares em tarifas, com início previsto para 15 de dezembro, algo que iria prejudicar principalmente o setor tecnológico. Agora, para que Xi Jinping apanhe um avião para Washington é preciso que Trump ceda.Esta semana, a relação entre as duas maiores economias do mundo tem-se apaziguado, depois de oOntem, o setor automóvel chegou mesmo a tocar

A China pretende que os Estados Unidos voltem atrás com a imposição de tarifas sobre bens no valor de 360 mil milhões de dólares em importações de produtos "made in China", antes de o presidente do país, Xi Jinping, ir a Washington selar a primeira fase de um acordo comercial com Donald Trump, segundo a Bloomberg.Os negociadores de Pequim pediram aos representantes da Casa Branca para eliminarem as tarifas de cerca 110 mil milhões de dólares que entraram em vigor em setembro e para reduzirem as tarifas de 25% em cerca de 250 mil milhões de dólares, que começaram a ser impostas no ano passado.