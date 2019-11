Washington e Pequim têm estado a negociar um acordo comercial parcial que irá implicar que os EUA retirem algumas tarifas sobre as importações chinesas. Em troca, a China terá de comprar bens agrícolas norte-americanos e outros produtos.



Esse acordo comercial, ainda que limitado, deverá ser assinado pelos líderes dos dois países numa cimeira. Inicialmente o encontro era apontado para este mês numa cimeira internacional no Chile que viria a ser cancelada, mas a Bloomberg escreve, com base numa fonte próxima do processo, que a assinatura poderá derrapar para dezembro.



Além disso, a agência de informação financeira revela que dois locais (Alaska e Iowa) nos EUA já foram eliminados como possíveis anfitriões para esse encontro que é esperado com expectativa pelos mercados financeiros. O porta-voz do Ministério do Comércio chinês disse apenas que ainda não estava fechado o local. Estão também a ser avaliadas localizações na Ásia e na Europa para a concretização desse encontro.



De Washington os sinais que chegam também indicam que um acordo está iminente. "As negociações continuam e está a haver progresso no texto da fase 1 do acordo", afirmou o porta-voz da Casa Branca, Judd Deere, esclarecendo que irá comunicar o local da assinatura do acordo assim que estiver escolhido.

