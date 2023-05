Leia Também Maioria da Zona Euro ainda espera inflação bem acima dos 2%

As expectativas entre os consumidores sobre a inflação nos próximos 12 meses "aumentaram significativamente", revela esta quinta-feira o inquérito mensal do Banco Central Europeu (BCE).A mediana subiu de 4,6% em fevereiro para 5% em março, alcançando o nível mais alto desde que esta sondagem começou a ser realizada, em abril de 2020.A mediana relativa à expectativas sobre a inflação daqui a três anos também aumentou de 2,4% para 2,9%.Entre as faixas etárias, os entrevistados mais jovens (entre os 18 e 34 anos) continuam a ser os mais otimistas, enquanto os inquiridos mais velhos (entre os 55 e 70 anos) apontam para uma subida mais elevada dos preços.As expectativas de crescimento económico para os próximos 12 meses caíram ligeiramente para -1%, face aos - 0,9% contabilizados em fevereiro.Já a previsões dos consumidores sobre a taxa de desemprego a 12 meses aumentou de 11,5% em fevereiro para 11,7% em março.No que toca ao acesso à habitação e ao crédito para a compra de casa, os consumidores esperam que o preço das casas aumente 2,7% nos próximos 12 meses.Esta estimativa fica acima das registadas nos últimos meses, mas "mantém-se bem abaixo das previsões contabilizadas no primeiro semestre de 2022", salienta o BCE.As expectativas sobre os juros do crédito à habitação a 12 meses continuaram em alta, fixando-se em 5,1%, 1,8 pontos percentuais acima das expectativas no início de 2022.