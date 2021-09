Exportações crescem 4,1% face a julho de 2019. Importações recuam 2%

Leia Também Recuperação das exportações e importações abranda em maio

As exportações subiram 4,1% em julho deste ano face ao mesmo mês de 2019, revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre o comércio internacional, divulgados esta quinta-feira. Já as importações de bens recuaram 2%, também estabelecendo a comparação com julho de 2019.O défice da balança comercial reduziu quase 20% face aos dados de julho de 2019, uma descida de 371 milhões de euros. Excluindo os combustíveis e lubrificantes, o défice atingiu os 943 milhões de euros.Já na comparação em termos nominais, as exportações e importações subiram no mês passado 11,7% e 21,4%, respetivamente. O INE indica que, retirando da equação os combustíveis e lubrificantes, as exportações subiram 8,6% e as importações 15,2% durante o mês de julho.O INE vinca que, nas variações homólogas, é importante notar que a comparação é estabelecida com um mês em que o "impacto da pandemia se fez sentir de forma intensa".No trimestre terminado em julho, as exportações de bens subiram 26,6% em Portugal e as importações 33,5% face ao mesmo período do ano passado, que ficou marcado pela pandemia e por um abrandamento do comércio internacional. Face aos valores pré-pandemia, no trimestre terminado em julho de 2019, as exportações avançaram 2,2% e as importações recuaram 2,8%.Os dados sublinham a importância dos acréscimos nas exportações e nas importações de fornecimentos industriais, que subiram 9% e 17,3%, respetivamente, face a julho de 2019.Também a categoria de máquinas e outros bens de capital registaram subidas face ao mês homólogo de 2019, com um aumento das exportações de 9,2%, seguida pela categoria de produtos alimentares e bebidas, com uma subida das exportações de 10,5% face aos níveis pré-pandemia.Em sentido contrário, a categoria de material de transporte viu as exportações recuar 9,1% face a julho de 2019.Já nas importações, salientam-se os aumentos de fornecimentos industriais, que cresceram 17,3% face a julho de 2019, sobretudo os produtos transformados provenientes de Espanha.O país vizinho lidera tanto nas exportações como nas importações. As exportações com Espanha subiram 8,8% face a julho de 2019 e as importações cresceram 6,5%.França é o segundo maior parceiro nas exportações, seguido pela Alemanha. Já nas importações, o segundo lugar e terceiro lugar no resultado mensal as posições invertem-se.(notícia atualizada)