Fabricante russa de refrigerantes quer preencher lacuna deixada pela Coca-Cola e Pepsi

Constituída na Rússia em 1998, a Chernogolovka, empresa de refrigerantes russa situada em Moscovo, tem reforçado significativamente a sua presença no mercado interno mais do que duplicando o seu negócio em cafés, restaurantes e hotéis.



A empresa quer aproveitar a saída do país das concorrentes norte-americanas Coca-cola e Pepsi, no seguimento das sanções dos países ocidentais devido à invasão na Ucrânia, e espera atingir uma quota de mercado de de 30%, referiu a CEO, Natalia Sakhina, à Reuters, um valor muito superior aos 8,5% conseguidos no final de 2021.





"Estamos em conversações acerca da gama de bebidas que fornecemos à Burger King", garantiu a responsável. No mesmo sentido, a Chernogolovka está em negociações para entrar na Vkusno & Tochka, que tem estado a operar na rede McDonalds.De acordo com a Statista, a receita total do mercado das bebidas não alcoólicas na Rússia é de 8,8 mil milhões de dólares.A Chernogolovka produz água engarrafada, bebidas energéticas, limonadas e a cola Chernogolovka que é bastante popular e famosa entre os russos. A empresa tem expandindo o seu negócio para regiões como Krasnodar, onde em que o volume de vendas duplicou face ao período homólogo, e Novosibirsk, na Sibéria, onde a capacidade produtiva aumentou 50% em 2022 quando comparada com o ano de 2021.Quer a Chernogolovka’s quer a sua concorrente mais mediática CoolCola apresentaram um aumento considerável na sua quota de mercado, com uma subida de 5% no primeiro semestre de 2022.