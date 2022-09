Famílias cortam consumo. Só alimentos aguentam

As famílias estão a usar com “mais parcimónia” as suas poupanças e por isso as despesas de consumo diminuíram no segundo trimestre – a exceção foram os alimentos. O mesmo acontece com o investimento. INE reviu dados e, afinal, o PIB não recuou, mas estagnou.

Famílias cortam consumo. Só alimentos aguentam









