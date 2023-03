Famílias renegociaram quase 400 milhões em crédito à habitação

As famílias portuguesas já renegociaram com os bancos créditos à habitação no valor de cerca de 400 milhões de euros desde a revisão das regras para prevenir riscos de incumprimentos para as famílias em maiores dificuldades devido à subida das taxas de juros, no final do ano passado.

O valor foi avançado pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, terça-feira, no Parlamento, com o Eco a escrever que pelo menos oito mil famílias avançaram com pedidos para que fossem revistas as condições dos empréstimos.

Os pedidos de renegociação, escreve o jornal, representam menos de 1% de 1,3 milhões de contratos de crédito à habitação com taxa variável.

Mas, só uma pequena parte dos processos de renegociação terá sido concluída de acordo com o balanço mais recente dos bancos, diz o Eco.

No BCP, foram identificadas 4.000 situações de maior risco que poderão levar a renegociação do contrato. No BPI, cerca de 2.000 clientes pediram renegociação. No Santander Totta haverá também cerca de 2.000 casos que se enquadram no Plano de Ação para o Risco de Incumprimento (PARI).