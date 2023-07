Fernando Medina prevê mais crescimento e menos dívida

Com a economia a crescer acima do esperado na primeira metade do ano, o Governo está agora mais otimista em relação ao cenário macro para o conjunto do ano. O Ministério das Finanças prevê que a economia nacional cresça “em torno de 2,7%”, o que irá beneficiar a redução do défice e da dívida pública, que se estima que possa encolher para “menos de 105%” do produto interno bruto

...