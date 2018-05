Valor das cativações no final do primeiro trimestre representa menos 377 milhões do que em igual período de 2017.

Continuar a ler

A proposta de Orçamento do Estado para 2018 prevê cativações de despesa no valor de 1.776 milhões de euros, o equivalente a 2,7% da despesa da administração central, calcula a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) na análise preliminar que efectou ao documento do Governo. Previsão aponta para um valor semelhante ao que aconteceu em 2016, tanto em valor absoluto como em percentagem da despesa total da administração central.



(notícia em actualização)

O montante das cativações da despesa com aquisição de bens e serviços e projectos atingiam os 611,5 milhões de euros no final de Março, o que representa uma redução de 377 milhões em termos comparáveis com o período homólogo do ano passado, de acordo com o comunicado do Ministério das Finanças a propósito da síntese de execução orçamental de Abril.O valor das cativações representa 0,7% do orçamento de despesa da Administração Central e Segurança Social, revela o comunicado das Finanças, salientando que "tal como em anos anteriores não estão sujeitos a cativos os orçamentos do SNS, Escolas e Instituições de Ensino Superior".Esta é a primeira vez que o Ministério divulga informação detalhada mensal sobre a utilização de cativações, ao abrigo da nova Lei de Enquadramento Orçamental (LEO).