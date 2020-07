Fitch aponta queda de 6,6% do PIB de Portugal este ano

A Fitch projecta uma contração de 6,6% do PIB português este ano, para depois crescer 3,7% em 2021.

Num relatório hoje divulgado, a agência de notação financeira diz que existem elevados riscos de estas estimativas poderem sair piores, atendendo à incerteza quanto à abrangência e duração da pandemia de covid-19 e quanto ao seu impacto no turismo.







"Portugal tem uma economia pequena e aberta que se baseia grandemente nas exportações e no turismo, deixando o país vulnerável à debilitação da economia europeia. A abrangência e duração da pandemia, e o seu impacto no turimo – que contribui com cerca de 17% para o PIB de Portugal e com 19% para o emprego – constituem riscos substanciais", sublinha.







O Ministério português das Finanças inscreveu no orçamento retificativo uma contração de 6,9% do PIB, seguindo de perto a estimativa da Comissão Europeia (recuo de 6,8%), pelo que a projeção da Fitch acaba por ser mais otimista. Já a OCDE espera uma queda de 9,4% do PIB de Portugal – que poderá elevar-se a 11,3% se houver uma segunda vaga da pandemia.

A Moody’s mostra-se mais alinhada com as previsões da OCDE. Num relatório divulgado ontem, a agência estimou que o PIB de Portugal deverá encolher 9,5% este ano, isto apesar de estar a recuperar algum impulso no segundo semestre.







