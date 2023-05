FMI pede urgência no acordo sobre tecto da dívida dos EUA

Leia Também Biden e McCarthy próximos de acordo para aumentar limite da dívida dos EUA por dois anos

Numa conferência de imprensa em que deu conta das conclusões do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre a economia norte-americana, ao abrigo do Artigo IV, Kristalina Georgieva afirmou partilhar das preocupações da secretária de Estado do Tesouro, Janet Yellen, e do presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, com quem esteve hoje reunida, sobre o andamento das negociações.Manifestando a sua "convicção" de que as partes em negociação vão conseguir chegar a uma solução sobre a questão do teto da dívida, a diretora-geral do FMI salientou, contudo, ser "frustrante" ver as negociações a chegarem "à 12.ª hora" e insistiu em que se chegue a uma solução "o mais rapidamente possível"."Todos conhecemos a história em que a Cinderela tinha de deixar o baile à meia-noite. Estamos nesse ponto. Por isso, podem por favor chegar a uma solução antes do carro se transformar numa abóbora?", questionou Kristalina Georgieva.A diretora-geral do FMI salientou ainda o papel de "âncora" que o mercado de dívida dos EUA representa para o sistema financeiro global, sublinhando a necessidade de "se manter essa âncora no lugar".O líder da maioria do Partido Republicano na Câmara de Representantes dos EUA, Kevin McCarthy, reconheceu hoje que tem havido progressos nas negociações para aumentar o teto da dívida do país e evitar um 'default'."Acho que houve avanços, na passada noite. Temos de avançar ainda mais", disse McCarthy referindo-se aos esforços dos negociadores republicanos e do Partido Democrático que estão a tentar chegar a um acordo orçamental.Se não houver um aumento do teto da dívida dos EUA, o Governo federal entra tecnicamente em 'default', ficando sem dinheiro para pagar as suas contas, o que os analistas avisam que pode ter consequências dramáticas para a economia nacional e global. O prazo limite é na quinta-feira.O FMI reviu ligeiramente em alta a sua previsão de crescimento da economia dos Estados Unidos, apontando agora para 1,7% contra 1,6% esperados em abril.Na sua apreciação sobre a economia norte-americana, o organismo apontou a resiliência que esta tem demonstrado - ancorada nos dados do emprego, produtividade e crescimento - mas salientou que essa resiliência "é uma faca de dois gumes", que tem como contrapartida a manutenção da inflação em níveis historicamente elevados.O FMI perspetiva que a inflação permaneça acima da meta de médio prazo da Fed ao longo de 2024 (em 2023 deverá ficar nos 4%), pelo que traze-la para a rota dos 2% "exigirá um período prolongado de política monetária restritiva".Uma situação que deverá fazer com que as taxas de juro se mantenham em níveis elevados durante "mais tempo".O FMI considera ainda que os EUA têm de fazer mais para reduzir a dívida e o défice, sugerindo um leque de medidas que aumentem a receitas fiscais e reduzam as despesas.