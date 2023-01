Forum Económico Mundial garante que não convidou Elon Musk

O Fórum Económico Mundial, que decorre em Davos, garantiu que Elon Musk não consta da lista de convidados para o encontro anual de empresários, lideres e definidores de tendências, apesar de o proprietário da rede social Twitter assegurar o contrário.Figuras de todo o mundo reúnem-se durante esta semana cidade suíça para falarem sobre temas como alterações climáticas, guerra ou efeitos da tecnologia na segurança.O porta-voz do Fórum, Yann Zopf, garantiu hoje que Musk não foi convidado para estar presente e acrescentou que a última vez que o foi ocorreu em 2015.Em 22 de dezembro, Musk divulgou uma mensagem na rede social Twitter a dizer: "A minha razão para declinar o convite de Davos não é por pensar que eles entendem que estou envolvido em esquemas diabólicos, mas porque me parece aborrecido".Os organizadores do Forum convidaram Musk, enquanto presidente da Tesla, a participar algumas vezes, na década de 2010, a última das quais em 2015, mas ele nunca esteve em qualquer edição do Fórum, disse Zopf.Por outro lado, vários executivos deslocam-se a Davos, mesmo sem convite, para contactos nos seus bastidores. Por exemplo, Richard Branson, da Virgin, esteve presente várias vezes sem participar no evento propriamente dito.