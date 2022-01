Leia Também Tabelas do IRS vão ser corrigidas para salvaguardar aumento líquido das pensões

A atualização de 0,9% no salário dos funcionários públicos, que entrou em vigor em janeiro, não está a ser sentida por todos os trabalhadores. Há funcionários cujo salário líquido encolheu face a dezembro. Isto deve-se às taxas de retenção de IRS, escreve a edição desta quinta-feira do jornal Público Neste sentido, os sindicatos da função pública apelam ao Governo para que volte a corrigir as tabelas de retenção na fonte, para garantir que o aumento chega a todos.Em dezembro, o Executivo retificou as tabelas de retenção para salvaguardar que os pensionistas que tiveram aumentos brutos, em linha com a inflação, viam o seu rendimento líquido atualizado. No entanto, não o fez para a Função Pública, por alegar que as tabelas originais já previam uma redução média de 0,9% nas taxas de retenção.No entanto, os sindicatos referem que, por ser uma média, não é aplicada a todos os funcionários da mesma forma, pelo que reclamam uma nova correção para que o aumento seja sentido por todos.