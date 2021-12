Governo já publicou novas tabelas de retenção de IRS. Veja quanto vai descontar a partir de janeiro

Leia Também Tabelas de retenção na fonte do IRS para 2022 devem ser conhecidas ainda em dezembro

O Governo já publicou as tabelas de retenção da fonte que serão aplicadas no próximo ano.Em comunicado, o Ministério das Finanças indica que a atualização do salário mínimo vai isentar mais contribuintes, apresentando simulações que indicam isenção até aos 710 euros brutos por mês."Paralelamente, as tabelas de retenção na fonte para 2022 dão continuidade ao ajustamento progressivo que tem vindo a ser feito nos últimos anos entre as retenções na fonte e o valor do imposto a pagar", diz o Governo.As tabelas podem ser consultadas, para todos os escalões de rendimento, nas imagens em cima (clicando nas setas) e aqui (Notícia em atualização)