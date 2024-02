Fundo Ambiental alvo de auditoria do Tribunal de Contas

Leia Também Avaliações do Fundo Ambiental nas mãos do Tribunal de Contas

na sequência de um requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português (PCP) no ano passado, mas também no âmbito de um outro processo interno no âmbito da atividade regular do organismo, noticia, esta quarta-feira, o Eco O órgão supremo de fiscalização das despesas públicas confirma que "o Tribunal de Contas está a realizar uma auditoria ao Fundo Ambiental, correspondendo também a uma solicitação da Assembleia da República (AR)", em resposta à mesma publicação económica,as quais têm sido apresentadas com sucessivos atrasos.Ao Eco, o deputado comunista Duarte Alves afirmou que. Em 2023, o orçamento do Fundo Ambiental foi de 1.194 milhões de euros, o que corresponde a aproximadamente mais 60 milhões de euros comparativamente à verba de 2022.