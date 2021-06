G7 quer mostrar quem manda

A China não faz parte do G7 mas foi com o gigante asiático no pensamento que os líderes das sete economias mais desenvolvidas acordaram na criação de um projeto de investimentos que vai concorrer com a Nova Rota da Seda.

