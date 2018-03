Do património aos transportes, são 21 as áreas que o Governo quer entregar às autarquias. Mas a Associação Nacional dos Municípios (ANMP) só deu o aval a sete. A Saúde está fora de questão, ao contrário do que defendem as áreas metropolitanas.Manuel Machado considera, em entrevista ao Negócios e à Antena 1, que a transferência dos centros de saúde para a alçada das câmaras pode ser prejudicial para o Serviço Nacional de Saúde, até porque muitos municípios não têm o know how suficiente para adquirir equipamentos da especialidade médica.Já na Educação, outra das áreas sensíveis para a ANMP, o consenso parece estar mais próximo. Mas tudo depende do envelope financeiro associado, cujo montante o Governo ainda não divulgou.