Governo acelera despesa no final de 2022

Depois de ter chegado a setembro com um excedente histórico, o Governo abriu os cordões à bolsa nos últimos meses de 2022. A despesa pública com bens e serviços acelerou, bem como as descativações. Investimento também está acima da média mensal.



Fernando Medina prometeu devolver toda a receita extraordinária de IVA às famílias. António Costa já anunciou um brilharete orçamental. José Sena Goulao/Lusa Susana Paula susanapaula@negocios.pt 07:15







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Depois de ter atingido um excedente histórico em setembro, o Governo acelerou a despesa com bens e serviços e com investimento, bem como o ritmo de descativações, nos últimos meses de 2022. Ao mesmo tempo, o Executivo liderado por António Costa autorizou pagamentos que, nessa altura do ano, não se costumam fazer. O objetivo, sabe o Negócios, é travar o brilharete orçamental.



... ... Saber mais Administrações Públicas António Costa PIB política

Governo acelera despesa no final de 2022









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Governo acelera despesa no final de 2022 O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar