Governo alarga lay-off simplificado a empresas com encomendas canceladas

O popular lay-off simplificado, que além de permitir a redução ou suspensão de contratos, com salários financiados pelo Estado e isenção total de taxa social única (TSU) vai voltar a ser alargado.





Ao contrário do que aconteceu na primavera do ano passado, o lay-off simplificado tornou-se apenas acessível, a partir do verão, a empresas obrigadas a encerrar por ordem do Governo. O executivo anunciou depois que também abrangeria empresas com atividade suspensa ou o caso específico da limpeza ou segurança, que têm trabalhadores que no fundo trabalham em empresas encerradas.





Agora, o Governo dá mais um passo no sentido de alargar este regime. De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, o lay-off simplificado será alargado "a empresas cuja atividade, não estando suspensa ou encerrada, foi significativamente afetada pela interrupção das cadeias de abastecimento globais, ou da suspensão e cancelamento de encomendas", o que pode abranger desde a indústria a hotéis.





