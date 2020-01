A governante falava na Covilhã, distrito de Castelo Branco, onde hoje participou numa reunião da Conferência de Reitores das Universidades do Sudoeste Europeu (CRUSOE).



Questionada pelos jornalistas sobre se o Governo prevê alguma diferenciação para universidades e politécnicos do Interior, Isabel Ferreira frisou a aposta que tem sido feita naquele território nas diferentes áreas de atividade, incluindo nas instituições de ensino superior, nomeadamente por via do apoio à transferência de conhecimento.



Lembrou ainda que, desde a anterior legislatura, está a ser seguida uma estratégia, que visa a valorização do Interior, através da valorização de recursos endógenos, da dinamização da capacidade empresarial e da captação de investimento e fixação de pessoas.



Nesse sentido, frisou que o Programa de Valorização do Interior está a ser "revistado", com vista à atualização de algumas medidas e inclusão de novas prioridades.



No que concerne aos avisos de candidatura que estão a ser preparados, sublinhou que abarcam as instituições de ensino superior, as empresas e o trabalho em rede com todas as entidades do território.



"Estamos a preparar medidas que vão desde a criação de emprego nos territórios do interior, até à contratação de recursos humanos altamente qualificados, ao apoio a pequenos investimentos, a projetos em copromoção. Enfim, vários avisos que vão ter uma dotação financeira específica e com verbas alocadas para os territórios do Interior", apontou.

