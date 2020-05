Governo anuncia que vai fazer testes a 29 mil trabalhadores das creches

O Governo vai lançar um programa de testes de diagnóstico ao vírus que está na origem da covid-19 que pretende abranger 29 mil trabalhadores das duas mil creches que abrem no dia 18 de maio, segundo anunciou o Ministério do Trabalho (MTSSS) em comunicado.





"Com este programa, de caráter nacional, pretende-se testar os cerca de 29 mil trabalhadores das mais de 2 mil creches do país antes da abertura das mesmas, marcada para segunda-feira, dia 18 de maio", refere o Governo em comunicado.





O programa "será operacionalizado pelos Secretários de Estado responsáveis pela coordenação regional, em articulação com as autoridades de saúde locais, os Centros Distritais da Segurança Social e as autarquias".





A ministra do Trabalho e da Segurança Social (MTSSS), Ana Mendes Godinho, promove amanhã o programa acompanhando, às 18h, o processo de testagem no Centro de Promoção Social da Alta de Lisboa.



O programa é "promovido pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social em parceria com o Ministério da Saúde e com laboratórios de instituições científicas e académicas devidamente certificados pelo INSA, em articulação com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior", acrescenta o Governo.



Apesar da reabertura de creches prevista para dia 18, e ainda sujeita a uma nova avaliação, os pais que quiserem ficar com os filhos em causa mantêm os apoios até ao final do mês, desde que cumpram os critérios.