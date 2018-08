Direcção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, ou que numa mesma lota, durante três dias seguidos, se verifiquem descargas com percentagens superiores a 30% de sardinha abaixo dos 13 centímetros.





com um nível de capturas baixo e muito rigoroso, visando a recuperação do recurso," explicando que o objectivo do Governo seria garantir que o total de capturas esteja "abaixo de 10% da biomassa", ou seja, da quantidade total de sardinha.

"Pode ser estabelecido um fecho em tempo real com o encerramento da pesca dirigida à sardinha com determinada arte, a pesca com arte de cerco ou com qualquer outra arte que capture sardinha, por um período mínimo de 15 dias, para protecção dos juvenis, de acordo com recomendação específica feita pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esse efeito", adianta o despacho.As interdições em tempo real por períodos mínimos de 15 dias também podem ser definidas quando seja detectada "uma percentagem superior a 30% de sardinha abaixo de 13 centímetros", em determinadas zonas de pesca. Para isso basta que os observadores ou mestres das embarcações o comuniquem à Segundo o Correio da Manhã , o total de quase oito mil toneladas de captura autorizada de sardinha este ano corresponde a uma redução acentuada, na ordem das seis mil toneladas, quando comparada com os limites de 2017. A 13 de Julho José Apolinário já tinha avisado que a pesca da sardinha iria prosseguir "