Governo aprova integração de 2.995 trabalhadores no SNS

O Conselho de Ministros desta quinta-feira aprovou a integração de 2.995 profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Os trabalhadores estão distribuídos por vários grupos profissionais, que incluem enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e assistentes técnicos e operacionais. Esta integração acontece "sem prejuízo de contratações de profissionais de saúde, ao abrigo de procedimentos concursais específicos", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.



De acordo com a mesma nota, a medida "visa promover a estabilidade no emprego em linha com o Programa do Governo e com o Programa de Estabilização Económica e Social, destinando-se a colmatar as necessidades de prestação direta de cuidados e de prestação de serviços de suporte, permitindo fixar no SNS profissionais de saúde através da conversão de contratos a termo resolutivo celebrados ao abrigo do regime excecional de contratação, aprovado no âmbito da pandemia Covid-19".





Na conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros, a ministra da Saúde, Marta Temido, sublinhou que esta medida surge devido ao "contexto excecional decorrente da pandemia", e que o que está previsto é a conversão de contratos a termo para contratos sem termo, sendo que estes profissionais já se encontram em funções."Estes 2295 postos de trabalho não englobam os concursos habituais de recrutamento de pessoal médico, que estão a decorrer, e que abrangem 911 postos de trabalho para médicos hospitalares, 39 para médicos de saúde pública e 435 postos de trabalho para especialistas de medicina geral e familiar", reforçou a ministra da Saúde.Vão ser integrados 1320 assistentes operacionais, 912 enfermeiros, 480 assistentes técnicos, 220 técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e 63 outros profissionais.