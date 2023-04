Governo aprova reestruturação do SEF. Inspetores passam "em bloco" para a PJ

O Governo aprovou esta quinta-feira, em conselho de ministros, a reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), após dois adiamentos. O anúncio foi feito pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, que sinalizou que os inspetores deste serviço irão transitar "em bloco" para a Polícia Judiciária (PJ).No final da reunião do Conselho de Ministros, José Luís Carneiro destacou que a solução encontrada para o SEF é "uma boa solução legislativa" que "garante fronteiras nacionais mais seguras". A reestruturação do SEF constava já no programa do Governo mas a polémica morte do ucraniano Ihor Homeniuk por inspetores do SEF apressou o processo.O controlo de fronteiras vai passar a ser feito pelas polícias: a Guarda Nacional Republicana (GNR) fica com as fronteiras marítimas e terrestres; a Polícia de Segurança Pública (PSP) com as fronteiras aéreas nacionais; e a Polícia Judiciária (PJ) dará um contributo "no que respeita ao combate à criminalidade associada à imigração ilegal e ao tráfico de seres humanos".Os trabalhadores atuais do SEF serão distribuídos pelo Instituto de Registos e Notariado e Polícia Judiciária e pela Agência Portuguesa para as Minorias, Migrações e Asilo. Já os inspetores do SEF vão transitar "em bloco" para a PJ e será dada "equivalência de estatuto profissional" a esses trabalhadores, garantindo também que "há respeito pela localização do desempenho de funções dos profissionais que têm servido no SEF".O ministro detalhou também que está previsto que os inspetores do SEF "trabalhem com a PSP nas fronteiras aéreas e com a GNR nas fronteiras marítimas e terrestres" e, um ano depois dessa transição, os funcionários do SEF, que hoje desempenham funções nas fronteiras nacionais, vão "apoiar a PSP e a GNR, transmitindo o conhecimento para as forças de segurança".Essa transferência poderá ser prorrogada por um ano, sendo que, passados os 12 meses iniciais, o Governo conta ter "apenas 50% desse efetivo". "Ao fim dessa transição, todos os funcionários serão integrados na PJ", explicou.Com a extinção do SEF, o Governo considera estar a contribuir para "o espaço de liberdade, segurança e justiça do espaço Schengen", ao mesmo tempo que separa "as funções policiais das de integração e acolhimento".Está ainda prevista a criação de uma unidade de coordenação de fronteiras e estrangeiro, que, no âmbito da segurança interna, deverá partilhar informações entre diferentes serviços de segurança, garantindo uma "maior capacidade de coordenação de esforços das forças e serviços de segurança para garantir fronteiras reguladas e seguras".