Polícia Judiciária vai passar a reger-se por um código deontológico

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pela primeira vez, a atividade da Polícia Judiciária vai passar a ser regida por um código deontológico. O anúncio foi feito esta quinta-feira pela ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro no briefing do Conselho de Ministros.





Neste código deontológico constarão, de acordo com Catarina Sarmento e Castro, um "conjunto de padrões éticos" para reger a conduta desta autoridade baseado nos "princípios da ética, transparência, imparcialidade, integridade, humanismo e respeito pelos direitos humanos". "Valores que devem presidir à função policial", referiu.





As novas normas aprovadas pelo executivo nesta quinta-feira serão baseadas nas regras já em prática nos códigos deontológicos de outras força de segurança como a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana.



Além disso, a ministra anunciou que será submetida a votação na Assembleia da República uma autorização para alterar o atual estatuto disciplinar da Judiciária. O atual estatuto existe desde 1994 e o Governo quer agora atualizar o documento.





Catarina Sarmento e Castro referiu que a nova versão ainda se encontra numa fase inicial, uma vez que a sua densificação para "uma versão mais acabada" está pendente da aprovação prévia da Assembleia da República – onde o Partido Socialista reúne maioria – como está previsto no texto constitucional.





Os dois diplomas fazem parte de um percurso "que tem sido trabalhado com a Polícia Judiciária e com os sindicatos no sentido de termos também um conjunto de diplomas que possam de facto satisfazer a atividade operacional da PJ", acrescentou a ministra.