Governo cria grupo de trabalho para acompanhar "cabras sapadoras"

O Governo decidiu criar um grupo de trabalho para apoiar e acompanhar o projeto-piloto das "Cabras Sapadoras" nos próximos três anos.



O secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, justifica a sua decisão tendo em conta "a importância do desenvolvimento de actividades de prevenção estrutural, duráveis e sustentáveis que promovam a compartimentação dos espaços florestais através da criação de descontinuidades do coberto vegetal, permitindo a usufruição destes espaços para outras funções tais como o pastoreio".





Miguel Freitas refere ainda a importância de envolver "os diferentes actores do território como sejam os proprietários de efectivos de pequenos ruminantes (caprinos e ovinos), bem como os proprietários e os gestores de terrenos, de modo a promover a implementação sustentada de uma estratégia de defesa da floresta contra incêndios", lê-se no despacho publicado esta sexta-feira, 25 de Maio, em Diário da República.





Depois de lembrar que que o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) abriu um concurso para a realização de acções de gestão de combustível com recurso a pastorícia como complemento do Programa Gestão de Combustíveis, vulgarmente conhecido como projeto-piloto das "Cabras Sapadoras", o governante defende a necessidade de um "acompanhamento próximo desta iniciativa, no sentido de potenciar os seus efeitos enquanto modelo de aproveitamento de sinergias de diferentes actividades que se desenvolvem nos espaços florestais, contribuindo para uma melhor resiliência e sustentabilidade dos mesmos e igualmente para o desenvolvimento rural".