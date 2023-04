Governo cria novo regime de apoio às pescas no valor de 23,5 milhões de euros

Leia Também Governo estende período da compensação pelos custos de energia para pesca e aquicultura

Leia Também Mar2030 com mais de 539 milhões de euros para quatro prioridades

Leia Também Ministro do Mar alerta para ação "urgente" com medidas de apoio ao setor das pescas

O Governo aprovou em portaria publicada esta segunda-feira em Diário da República um novo regime de compensação aos operadores do setor das Pescas e da Aquicultura, pelos "custos adicionais de produção resultantes da agressão militar da Rússia contra a Ucrânia".Este apoio tem uma dotação orçamental total de 23,5 milhões de euros, cofinanciados pelo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas.De acordo com a distribuição feita por setores, à pesca foram atribuídos oito milhões de euros, à aquicultura, seis milhões de euros e 9,5 milhões à transformação e comercialização dos produtos da pesca e da aquicultura."O impacto combinado do aumento de custos e da escassez de matérias-primas é sentido em toda a fileira do pescado, nomeadamente a produção e a transformação de produtos da pesca e da aquicultura, enquanto setores de maior intensidade energética. Existe uma perturbação significativa do mercado", refere a portaria.E acrescenta: "Ainda em 2022, o Governo adotou um regime de compensação do aumento dos custos energéticos dirigido aos operadores económicos do setor. Contudo, é essencial a adoção de medidas adicionais que visem travar a subida dos preços, de modo a favorecer o poder de compra das famílias e a retoma da economia".O Governo frisa a atual "possibilidade de compensação, com fundos europeus, dos operadores do setor das pescas e da aquicultura pelos custos adicionais de produção com que estão confrontados", numa "resposta urgente".Os apoios previstos neste regime de compensação são sob a forma de subvenção não reembolsável, existindo duas modalidades. A taxa máxima de apoio para os projetos apresentados é de 100%A primeira modalidade é de montantes fixos, no caso de frota e no caso de aquicultura, apurados com base numa taxa fixa de 8,6% aplicada ao custo médio diário dos custos de produção, registado em 2019, multiplicado pelo número de dias do período de compensação .A outra opção, para as PME do setor da transformação e comercialização de produtos da pesca e da aquicultura, é uma taxa fixa 8,6% aplicada ao custo médio diário dos custos de produção, registado em 2019 e aferido pelo custo das matérias-primas vendidas e consumidas, multiplicado pelo número de dias do período de compensação.São elegíveis os custos de operação entre 1 de julho e 31 de dezembro de 2022, para os operadores da pesca, e entre 24 de fevereiro e 31 de dezembro de 2022, para os operadores da aquicultura e da transformação.