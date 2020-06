Governo deixa Madeira e Açores endividarem-se mais

As regiões autónomas vão beneficiar de um regime de exceção que lhes permitirá endividar-se para lá do que autoriza a Lei das Finanças Regionais. Mas o Governo não atendeu a todos os pedidos no Programa de Estabilização. “Esta crise chega a todos”, diz Costa.