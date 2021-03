Governo distribuiu 100 mil computadores e tem mais 350 mil em processo de compra

O Governo já distribuiu, através do programa Escola Digital, 100 mil computadores e tem mais 350 mil em processo de aquisição, anunciou hoje, no parlamento, o secretário de Estado para a Transição Digital."[...] Há já 100 mil computadores distribuídos e 350 mil em processo de aquisição, que devem chegar às escolas ainda neste ano letivo", avançou André de Aragão Azevedo, em resposta aos deputados, na comissão parlamentar da Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.O governante sublinhou que o executivo tem "cautela no anúncio" dos prazos, uma vez que estes estão dependentes de fatores que não são totalmente controláveis, nomeadamente, a escassez devido à "enorme procura" de todos os países."Tivemos que aceitar constrangimentos no fornecimento de algumas componentes", notou.André de Aragão Azevedo garantiu também que o "cumprimento escrupuloso" das regras de contratação pública não permite antecipar estes prazos.