Governo espanhol anuncia plano de 4 mil milhões para apoiar o turismo

É um dos principais destinos turísticos do mundo, e foi também um dos países mais afetados pela pandemia de covid-19. Para ajudar na recuperação do setor turístico, que vale mais de 12% do PIB de Espanha, o Governo do país vizinho anunciou esta quinta-feira um plano de apoios de 4.250 milhões de euros.



Perante a iminência de um verão com poucos turistas estrangeiros, as empresas de turismo espanholas vão ter à disposição 2.500 milhões de euros em linhas de crédito. A este montante juntam-se 850 milhões de euros destinados a medidas de sustentabilidade e digitalização, que têm como objetivo "melhorar a competitividade do setor".