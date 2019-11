Governo garante que imigrantes do Mira ficam “substancialmente melhor”

Ministro da Habitação vai ter de ir ao Parlamento explicar a utilização de contentores para alojar os trabalhadores no Perímetro de Rega do Mira. Situação é temporária e, apesar de tudo, vem melhorar as condições em que vivem, defende-se o Executivo.