Governo lança linha de financiamento do BEI de 250 milhões para autarquias

O Governo apresenta na segunda-feira uma nova linha de financiamento do Banco Europeu de Investimento (BEI), no valor de 250 milhões de euros, dedicada ao investimento de autarquias previsto no âmbito do Portugal 2020.

"Esta linha, de 250 milhões de euros, destina-se apoiar o financiamento da contrapartida nacional de operações de investimento aprovadas no âmbito do Portugal 2020, promovidas pelas autarquias locais e suas associações, entidades intermunicipais e empresas do sector local", afirma o Ministério das Finanças em comunicado.

No lançamento da linha 'BEI PT 2020 Autarquias', em Lisboa, vão estar os ministros das Finanças, Mário Centeno, do Planeamento e das Infra-estruturas, Pedro Marques, e o secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Souza.