Governo manda para abate 206 diplomas com mais de 30 anos

A operação de "limpeza" do ordenamento jurídico, no âmbito do programa "Revoga+" já levou à eliminação de mais de 1.700 diplomas entrados em desuso ou que, pura e simplesmente, nunca tinham sido expressamente revogados. Proposta já está no Parlamento.

