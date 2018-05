Governo nega ter escondido relatório que aponta dados apagados sobre fogo de Pedrógão

O Ministério da Administração Interna veio esta quarta-feira negar que tenha ocultado o relatório da Proteção Civil sobre o fogo de Pedrógão Grande, onde é referido que dados cruciais para a investigação foram apagados dos registos do sistema.





Em comunicado, o ministério que "é falsa a informação de que o Governo tenha "escondido" o relatório desde novembro", send que os "documentos a que se refere a notícia foram remetidos ao Ministério Público, junto da Comarca de Leiria, no dia 20 de novembro, para efeitos de investigação, estando assim abrangidos pelo segredo de justiça".



O jornal Público noticiou esta quarta-feira que o relatório de uma auditoria interna da Autoridade Nacional de Proteção Civil aos trabalhos do combate ao fogo de Pedrógão Grande, em 2017, indica que houve documentos apagados ou destruídos.



Segundo o jornal, o relatório, pedido pela então ministra Constança Urbano de Sousa, foi recebido já pelo atual responsável da pasta, Eduardo Cabrita, em meados de novembro, mas este nunca o divulgou.



O Público adianta que o relatório da auditoria, feito pela Direção Nacional de Auditoria e Fiscalização da ANPC, aponta para falhas graves na organização inicial do combate ao incêndio e diz que os auditores se depararam com a inexistência de provas documentais sobre o trabalho de combate ao fogo.